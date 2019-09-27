Son Dakika Haberleri: Hakkari'de mağaralarda yaşam ve patlayıcı malzemeleri ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de mağaralarda yaşam ve patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

45 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 5 farklı mağarada yaşam ve EYP malzemeleri ele geçirildi, örgüte yardım ve yataklık suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de mağaralarda yaşam ve patlayıcı malzemeleri ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 5 farklı mağarada yaşam ve EYP malzemeleri ele geçirildi, örgüte yardım ve yataklık suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar mevkiinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 5 farklı mağarada terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. PKK terör örgütüne yardım, yataklık ve işbirliği suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova, Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK, Kıran-4 operasyonunu başlattı
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu Güvenlik güçlerine teslim olan terörist: HDP'liler PKK'dan para aldı Devlet Bahçeli depremle ilgili sosyal medyada yazılanlara sert tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:09:12. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de mağaralarda yaşam ve patlayıcı malzemeleri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]