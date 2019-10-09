Son Dakika Haberleri: Hakkari'de mahalle yolları onarılıyor
Son Dakika Güncel Hakkari'de mahalle yolları onarılıyor

Hakkari'de mahalle yolları onarılıyor

2 dakika önce

Hakkari'de tahrip olan mahalle yollarının onarım çalışmaları sürüyor.

Hakkari'de mahalle yolları onarılıyor, System.String[]

Hakkari'de tahrip olan mahalle yollarının onarım çalışmaları sürüyor.


Coğrafi yapısı nedeniyle kaymaların meydana geldiği ve bazen de içme suyu şebekelerinin patlaması sonucu tahrip olan kentin değişik mahallelerindeki yollar, belediye ekipleri tarafından onarılıyor. Belediye ekipleri; Dağgöl ve Bağlar mahallelerinin değişik yollarını yeniden onarmaya başladı. Tahrip olan yollar, asfalt dökülmek suretiyle onarıldı.


Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman da, çalışmaları denetleyerek imkanlar dahilinde tahrip olan yolları onarmaya devam edeceklerini belirtti. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
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