Hakkari'de mahalle yoluna çığ düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de mahalle yoluna çığ düştü - Son Dakika

Hakkari'de mahalle yoluna çığ düştü

7 saat önce

Hakkari'deki bir mahalleye 3 ayrı noktadan düşen çığ, belediye ekibi tarafından temizlendi.

Hakkari'de mahalle yoluna çığ düştü, System.String[]

Hakkari'deki bir mahalleye 3 ayrı noktadan düşen çığ, belediye ekibi tarafından temizlendi.


Hakkari'nin Pirodan Mahallesi'nin 3 ayrı noktasına düşen çığ, bir süre mahalle yolunun kapanmasına neden oldu. Can ve mal kaybının olmadığı olayda, belediye ekipleri hemen harekete geçti. 2 iş makinesinin yardımı ile yapılan çalışmalar sonucunda mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekipleri yolda halen çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek, mahalle sakinlerini dikkatli olmaları yönünde uyardı. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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