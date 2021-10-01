Hakkari'de makineli tüfek ve anti personel mayını ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü makineli tüfek ve anti personel mayını bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe sınırlarında dün araziye gömülü MG-3 makineli tüfek ve anti personel mayını ele geçirildi.

Bölgede güvenlik güçlerinde yürütülen operasyon sürüyor.