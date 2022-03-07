Hakkari'de marketlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi'nin de eşlik ettiği ekipler, kent merkezindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Sıvı yağ ve un başta olmak üzere ürünlerin etiket, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, güncel fiyatları kayıt altına alarak iş yerlerinin depolarını kontrol etti.

Ekipler, bazı ürünlerinde etiket olmayan 5 iş yerine ceza kesti.

Fahiş fiyat ve haksız kazancın önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin devam edeceği belirtildi.