Hakkari'de marketlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de marketlere yönelik denetim yapıldı

07.03.2022 14:09
Hakkari'de marketlere yönelik denetim yapıldı

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi'nin de eşlik ettiği ekipler, kent merkezindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Sıvı yağ ve un başta olmak üzere ürünlerin etiket, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, güncel fiyatları kayıt altına alarak iş yerlerinin depolarını kontrol etti.

Ekipler, bazı ürünlerinde etiket olmayan 5 iş yerine ceza kesti.

Fahiş fiyat ve haksız kazancın önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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Zabıta Müdürlüğü, Hakkari, Ticaret, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de marketlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de marketlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
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