Hakkari'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika

Hakkari'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapılıyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, kent merkezindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Etiket ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını kontrol etti, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, kentteki marketlerdeki denetimleri sırasında bazı ürünlerde indirim yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Denetimleri sürdüreceklerini belirten Çiftçi, "Beklentimiz yükselen fiyatların inmesi. Kontrolleri fatura üzerinden yapıyoruz. Faturadaki alış ve satışları değerlendiriyoruz. Yağ ve süt ürünlerinde indirim olduğunu gördük. Ayrıca ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdık. Zabıta ekipleriyle fahiş fiyata yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.