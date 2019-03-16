Hakkari'de Mart Ayında Kar Sürprizi

Hakkari'de lapa lapa yağan kar yığışı yerini sisli havaya bıraktı.

Hakkari'de lapa lapa yağan kar yığışı yerini sisli havaya bıraktı.



Sabah saatlerinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiledi. Hafta sonu nedeniyle birçok vatandaşlar ise evlerinde kalmayı tercih ettiler. Kar yağışının yerini sisle havaya bıraktığı kentte hayat normale döndü. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan birçok köy ve mezra yolunun yeniden açılması içinde İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kar yağışının beraberinde bereket getirdiğini belirten Hakkarili gençler ise, karın yağmasından yana olduklarını ifade ettiler. Bazı sürücüler ise karla kaplanan araçlarını temizleme telaşı içerisine düşerken, esnaflar ise işyerlerinin önündeki karları temizlediler. - HAKKARİ

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