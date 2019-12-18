Hakkari'de "masabaşı" tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'masabaşı' tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Hakkari'de "masabaşı" tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Hakkari'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "masabaşı" tatbikatı yapıldı.

Hakkari'de

Hakkari'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "masabaşı" tatbikatı yapıldı.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte zaman zaman deprem ve çığ gibi doğal afetlerin yaşanabildiğini söyledi.

Tüm kurum ve kuruluşların her türlü olumsuzluk ve afetler için hazır olması gerektiğine vurgu yapan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu tür krizler her zaman herkesin başına gelebilir. Onun için biz gerek vatandaş gerek kamu personeli gerekse de kurum ve kuruluşlar olarak her türlü tedbirimizi alıp bu tür durumlarda anında ve yerinde müdahalede bulunmamız gerekir. Tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla masabaşı tatbikatı gerçekleştireceğiz. Hakkari'de olası bir afet durumunda neler yapıyoruz onu gözden geçireceğiz, görevlerimizi bir daha hatırlayacağız ve koordinasyonu en üst düzeyde sağlayacağız."

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz de tatbikatın amacının kentte olası bir afet durumunda Afet Müdahale Planının uygulanabilirliğini artırmak, çözüm ortağı kurumlarda farkındalık oluşturmak ve plandaki olası eksiklikleri tespit etmek olduğunu belirterek, ülkede eskiden yaşanan afetlerden örnekler verdi.

Konuşmaların ardından olası bir afet karşısında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca alınacak tedbirler ve Afet Müdahale Planı yönetmeliğine ilişkin katılımcılar bilgilendirildi.

Türkiye, Hakkari, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti!

Son Dakika Haberleri
22:56 Muğla'da zeytinyağı fabrikasında iş kazası: 1 ölü - Son Dakika
22:55 Fenerbahçe 2 golle turladı - Son Dakika
22:53 Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
22:50 Fenerbahçe kupa yarışında tur atladı - Son Dakika
22:50 Nijerya'da maden ocağında göçük: 6 ölü - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:58:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de "masabaşı" tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]