Hakkari'de mayına basan asker şehit oldu
3 saat önce
HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bir asker, mayına basması sonucu şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:58 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Irak
sınırındaki Derecik
ilçesinde bir asker, mayına basması sonucu şehit oldu.
Irak sınırındaki Derecik ilçesinde sürdürülen operasyonlar sonucunda 417inci Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan bir uzman onbaşı, PKK
'lı teröristlerin önceden araziye döşediği mayına basması sonucu şehit oldu. Şehit uzman onbaşı için sabah sabah saat 08.00'de Van
Filo Komutanlığı'nda tören düzenleneceği belirtildi. Törenin ardından şehit askerin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketine gönderilecek.
- Hakkari
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