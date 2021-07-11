Hakkari'de mayına basarak bacaklarını kaybeden gazi Tarık Cür, Tekirdağ'da dünyaevine girdi - Son Dakika

Pençe Harekatı sırasında teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde törenle evlendi.

Cür, Kapaklı Stadyumu'nda belediye tarafından düzenlenen törenle Ümmühan Çetin ile dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin kıydı.

Nikah töreninde konuşan Çetin, Cür'ün ülkesine bağlı, vatan ve bayrak aşkıyla dolu biri olduğunu söyledi.

Cür'ün ismini Meclis kararıyla ilçedeki bir parka verdiklerini anımsatan Çetin, genç çifte mutluluk diledi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise bugüne kadar pek çok nikah şahitliği yaptığını ancak bugün çok farklı duygular yaşadığını anlatarak, "Hem vatan aşkının hem de ona sevdalı kızımızın aşkına şahitlik ediyoruz. Her ikisini de tebrik ediyorum. Bu vatan ve millet aşkı bizlerde olduğu sürece al bayrağımız hep dalgalanacaktır." dedi.

Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Saray 41. Tugay Komutanı Kurmay Albay Süleyman Akbay, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Saray 41. Komando Tugay Komutanlığında görev yaparken Hakkari Derecik 3. Komando Tabur Komutanlığına geçici görevle giden Cür, 20 Temmuz 2019'da teröristler tarafından döşenen mayına basması sonucu iki bacağını kaybetmişti.