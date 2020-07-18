Hakkari'de "Merkezim her yerde" etkinliği - Son Dakika

Hakkari Gençlik Merkezi üyeleri, Durankaya Beldesinde çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün programında yer alan "Merkezim her yerde" projesi kapsamına Durankaya Beldesinde etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda, pandemi sürecinde uzun süre sosyal hayat, etkinlik ve aktivitelerden uzak kalan gençlere ve çocuklara yönelik etkinlik düzenlendiği bildirilen açıklamada, "Hayata daha dirençli tutunmak ve güçlü toplum inşa etmek çabasıyla müdürler, gençlik liderleri, gönüllü eğitmen ve gönüllü liderlerimiz, insanımızın ve toplumumuzun dert ve ihtiyaçlarıyla hemhal olup hizmete devam etmektedirler." ifadelerine yer verildi.