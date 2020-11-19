Hakkari'de "Merkezim Her Yerde Projesi" - Son Dakika

Hakkari Gençlik Merkezi personel ve gönüllüleri, "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında köy okulunu ziyaret etti.

Üzümcü Köyü İlköğretim Okulunu ziyaret eden gönüllü gençler, çocuklarla oyun oynayarak, gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Ardından okulu boyayan gençler, öğrencilerle resim çizdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, yaptığı açıklamada, proje kapsamında merkeze uzak köyleri ziyaret ettiklerini belirterek, amaçlarının daha çok gence ulaşmak olduğunu kaydetti.