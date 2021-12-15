Hakkari'de Mesleki Eğitim Merkezi'nin önemi ve faaliyetleri anlatıldı - Son Dakika

Hakkari'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezi bünyesindeki faaliyetlerin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Merkezde düzenlenen programda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, 630 öğrencinin eğitim gördüğü merkezdeki ve kentteki çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı.

Akbıyık, kentte eğitimin kalitesini artırmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Mesleki eğitim merkezlerinin meslek edindirme ve üretim anlamında önemli yer tuttuğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu merkezlerde önemli iş gerçekleştiriliyor. Burada üretilen malzemelerle okullarımıza kütüphane kazandırdık. Bir ülkenin gelişmesi için üniversitelerin, Mesleki Eğitim Merkezlerinin ve okullarımızın birlikte hareket etmesi lazım. Okullarda öğrendiğimiz teorik bilgiyi hayatımızda uygulama alanımız yoksa biraz eksik kalıyor. Eğitim merkezine gelen çocukların yüzde 95'i iş buluyor. İstihdama da büyük katkı sunuluyor."

Kentin her alanda değişip geliştiğine vurgu yapan Akbıyık, "Kentte birçok proje uyguladık. Hakkari'de 3 yılda 40 bin çocuğa kayak öğrettik. 40 bin çocuk kayak merkezine giderek Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışan kayakçıların eşliğinde eğitimlerini aldı. Hakkari kayakta çok başarılı bir yerde. Yeni başarılar elde ederek daha da iyi olacak." diye konuştu.

Gür ise merkeze gelen öğrencilerin mesleğin yanı sıra gelir de elde ettiğini aktararak, merkezde üretilen malzemelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye önemli katkı sağladığını ifade etti.

Merkezin çalışmaları hakkında sunum yapılan programa TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, Milli Eğitim Şube müdürleri ve basın mensupları katıldı.