Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

Hakkari'de "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri

6 saat önce

Hakkari İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında kentteki birçok esnafın indirimli fiyatlarla satış yapacağı bildirildi.

Hakkari'de

Hakkari İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında kentteki birçok esnafın indirimli fiyatlarla satış yapacağı bildirildi.


Hakkari İl Müftülüğü, kentteki birçok esnafla görüşerek "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara indirim yapması çağrısında bulması üzerine esnaflar çağrıya anında yanıt vererek 8-14 tarihleri arasında indirim yapacaklarını belirttiler.


Hakkari İl Müftülüğü, 9 Kasım 2019 saat 13.00'da Hakkari Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünde "Mevlid-i Nebi Haftası" nedeniyle düzenleyecekleri ve Selçuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Doç. Dr. Yusuf Acar'ın konuşmacı olarak katılacağı "Hazreti Peygamber ve aile" konulu konferansa tüm halkın davetli olduğu belirtildi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
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