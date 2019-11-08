Hakkari'de

Hakkari İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında kentteki birçok esnafın indirimli fiyatlarla satış yapacağı bildirildi.



Hakkari İl Müftülüğü, kentteki birçok esnafla görüşerek "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara indirim yapması çağrısında bulması üzerine esnaflar çağrıya anında yanıt vererek 8-14 tarihleri arasında indirim yapacaklarını belirttiler.



Hakkari İl Müftülüğü, 9 Kasım 2019 saat 13.00'da Hakkari Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünde "Mevlid-i Nebi Haftası" nedeniyle düzenleyecekleri ve Selçuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Doç. Dr. Yusuf Acar'ın konuşmacı olarak katılacağı "Hazreti Peygamber ve aile" konulu konferansa tüm halkın davetli olduğu belirtildi. - HAKKARİ