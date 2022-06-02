Hakkari'de Meydan Medresesi'nde yılsonu sergisi düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de Meydan Medresesi'nde yılsonu sergisi düzenlendi

02.06.2022 12:51
Hakkari'de Meydan Medresesi'nde yılsonu sergisi düzenlendi

Hakkari'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Halk Eğitimi Merkezince tarihi mekanda yılsonu sergisi açıldı.

Hakkari'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Halk Eğitimi Merkezince tarihi mekanda yılsonu sergisi açıldı.

Meydan Medresesi'nde düzenlenen sergide, el sanatları, nakış, kilim, resim, giyim, trikotaj, mefruşat, kuaför, geri dönüşüm kurslarında kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar yer aldı.

Etkinlikte konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ve yörenin kültürünü yansıtan ürünlerin yer aldığı sergide bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kentte eğitime ayrı bir önem verdiklerini ve tüm imkanları bu doğrultuda seferber ettiklerine vurgu yapan Akbıyık, şunları aktardı:

"Milli eğitim camiası ve tüm kurumlarımız bu süreçte hep birlikte hareket ediyorlar ve Hakkarimiz gerçekten tarihinde olmadığı kadar başarılara imza atıyor. Bir taraftan çocuklarımız tıp ve mühendislik fakültelerine yerleşiyor, bir taraftan Türkiye'nin en iyi okullarına, liselerine gidiyor. Çocuklarımızın ve tüm toplumun gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Beşikten mezara kadar hep beraber öğreneceğiz. Öğrenmenin yaşı, yeri ve zamanı yok. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de geleceğin mesleklerini öğrenmeye yönelik kurslar açtıklarını belirterek, "Bir taraftan yazılım kursunu, diğer taraftan el sanatlarını, bir taraftan folklor ve kültürümüzü öğretmeye diğer taraftan geleceğin mesleklerini öğretmeye gayret ettik. Serginin bu tarihi mekanda açılması güzel oldu." diye konuştu.

Jimnastik ve folklor ekibince halk oyunları gösterisi sunulduktan sonra serginin açılışı yapıldı.

Vali Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve kurum amirleri, sergiyi gezerek, ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Hakkari, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Meydan Medresesi'nde yılsonu sergisi düzenlendi - Son Dakika


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