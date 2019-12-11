Hakkari'de minibüsün devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de minibüsün devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı - Son Dakika

Hakkari'de minibüsün devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı

7 saat önce

Hakkari'de Emniyet Müdürlüğüne ait minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 özel harekat polisi yaralandı.

Hakkari'de minibüsün devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı, System.String[]

Hakkari'de Emniyet Müdürlüğüne ait minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 özel harekat polisi yaralandı.


Merzan Mahallesi'nden şehir merkezine gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 65 EV 756 plakalı minibüs şarampole devrildi. Yaralanan 3 özel harekat polisi, olay yerine sevk edilen ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaralı polisleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Polislerin durumu hakkında bilgi alan Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Merzan bölgesindeki yeni özel harekat binasında çalışma yürüten görevlilerin, şehir merkezine gelişleri sırasında aracın kayması sonucu kaza yaşandığını söyledi.

Akbıyık, kazada hafif yaralanan 3 polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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