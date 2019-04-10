Hakkari'de Mühimmat Ele Geçirildi

Hakkari'de icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "9 Nisan 2019 günü ilimiz genelinde icra edilen arama tarama faaliyetleri neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kar 98 Mavzer tipi yivli tüfeği, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 200 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 1 adet deri fişeklik, 1 adet hücum yeleği, 1 adet maket uçak ve 2 adet EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



(Feyzullah Taş/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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