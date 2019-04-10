Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Mühimmat Ele Geçirildi

Hakkari'de Mühimmat Ele Geçirildi

25 dakika önce

Hakkari'de icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'de icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "9 Nisan 2019 günü ilimiz genelinde icra edilen arama tarama faaliyetleri neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kar 98 Mavzer tipi yivli tüfeği, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 200 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 1 adet deri fişeklik, 1 adet hücum yeleği, 1 adet maket uçak ve 2 adet EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:01 Kaynak: İHA
Hakkari, Güncel
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