Son Dakika Haberleri: Hakkari'de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde araziye gizlenmiş mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde araziye gizlenmiş mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde araziye gizlenmiş vaziyette 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet şarjör, 1 adet 9 mm çapında makineli tabanca, 40 adet fişek ve 1 adet şarjör, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 6 adet şarjör, 451 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfek fişeği, 200 adet Dragunov keskin nişancı tüfek fişeği, 2 bin adet Bixi makineli tüfek fişeği, 500 metre kablo, 4 adet el bombası, 1 kilogram C-4 patlayıcı, 1 adet el telsizi, 30 adet pil bloğu, 1 adet örgütsel kıyafet, 1 adet uyku tulumu, 6 adet sırt çantası, 10 adet kütüklük, 3 adet silah bakım kiti ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:23 Kaynak: İHA
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