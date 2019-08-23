Yaklaşık 200 muhtarın bulunduğu Hakkari'de 'Muhtarlar Derneği' kuruldu.



Kurucu başkanlığını Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç'ın yaptığı Hakkari Muhtarlar Derneği faaliyetlerine başladı. Kurucu Başkan Ferdi Aksaç, kent genelinde seçilen muhtarlarla bir araya gelip yaşanan sorunların çözümünde birlik ve beraberlik içinde hareket edecekleri mesajını verdi. Muhtar Aksaç, bütün muhtarları derneğe üye olmaları için çağrı yaptı. - HAKKARİ