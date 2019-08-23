Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 'Muhtarlar Derneği' kuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de 'Muhtarlar Derneği' kuruldu

1 dakika önce

Yaklaşık 200 muhtarın bulunduğu Hakkari'de 'Muhtarlar Derneği' kuruldu.

Hakkari'de 'Muhtarlar Derneği' kuruldu, System.String[]

Yaklaşık 200 muhtarın bulunduğu Hakkari'de 'Muhtarlar Derneği' kuruldu.


Kurucu başkanlığını Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç'ın yaptığı Hakkari Muhtarlar Derneği faaliyetlerine başladı. Kurucu Başkan Ferdi Aksaç, kent genelinde seçilen muhtarlarla bir araya gelip yaşanan sorunların çözümünde birlik ve beraberlik içinde hareket edecekleri mesajını verdi. Muhtar Aksaç, bütün muhtarları derneğe üye olmaları için çağrı yaptı. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 binden fazla muhtar, koltuğundan olabilir
Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Son Dakika: Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 17:49:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 'Muhtarlar Derneği' kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]