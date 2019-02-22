Hakkari'de "Mutlu Çarşamba" Projesi
39 dakika önce
Hakkari'de "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında engelliler için etkinlik düzelendi.
Hakkari
'de "Mutlu Çarşamba
" projesi kapsamında engelliler için etkinlik düzelendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında engellileri eğlendirmeye yönelik faaliyetlere devam ediyor.
Kapalı spor salonunda 35 engellinin katıldığı etkinlikte, eğitsel oyunlar ve spor müsabakaları düzenlendi.
Vatandaşların da izlediği etkinlikte engelliler gönüllerince eğlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:09 Kaynak: AA
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