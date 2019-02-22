Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Mutlu Çarşamba" Projesi

Hakkari'de "Mutlu Çarşamba" Projesi

39 dakika önce

Hakkari'de "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında engelliler için etkinlik düzelendi.

Hakkari'de
Hakkari'de "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında engelliler için etkinlik düzelendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında engellileri eğlendirmeye yönelik faaliyetlere devam ediyor.

Kapalı spor salonunda 35 engellinin katıldığı etkinlikte, eğitsel oyunlar ve spor müsabakaları düzenlendi.

Vatandaşların da izlediği etkinlikte engelliler gönüllerince eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:09 Kaynak: AA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın

Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 12:48:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Mutlu Çarşamba" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]