Hakkari'de "Mutlu Çarşamba" Projesi

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AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın

Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı