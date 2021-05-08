Hakkari'de nakdi destek yardımları vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor - Son Dakika

Hakkari'de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardımların dağıtımına başlandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatıyla, sosyal yardımların yanı sıra engelli ve yaşlı maaşları da Vefa Destek, PTT ekipleri ve güvenlik güçlerince hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

Nakdi yardım sağlanan vatandaşlar desteklerinden dolayı görevlilere teşekkür etti.