Hakkari'de narkotik dedektör köpekler polisin en büyük destekçisi oldu - Son Dakika

Hakkari ve Yüksekova Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki hassas burunlu 4 köpek, narkotik ekipleriyle katıldıkları operasyonlarda uyuşturucuya geçit vermiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezinde aldıkları eğitimlerin ardından kente gönderilen "Ayzek", "Roma", "Tipi" ve "Işık" adlı dedektör köpekler, terörün finans kaynağı uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynuyor.

İl merkezi ve Yüksekova'daki Köpek Eğitim Merkezlerinde günlük bakımları ve eğitimleri titizlikle yapılan köpekler, kent genelinde uyuşturucu operasyonları ve yol kontrollerinde polislerin en büyük yardımcısı oluyor.

Hassas burunları sayesinde en gizli yerlere türlü yöntemler kullanılarak saklanan uyuşturucuları kolayca bulan özel eğitimli köpekler, geçen yıldan bu yana kent genelinde katıldıkları operasyonlarda tonlarca uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı.

Zehir tacirlerinin adeta "korkulu rüyası" olan köpekler, geçen yıldan bu yana yaklaşık 6 ton eroin, 125 kilogram sentetik uyuşturucu ve 21 ton asit anhidritin (uyuşturucu yapımında kullanılan bir tür madde) bulunmasına katkı sağlayarak narkotik ekiplerinin en büyük destekçisi oldu.

"Uyuşturucuya vurulan her darbe teröre vuruluyor"

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Fatih Dörtdoğan, AA muhabirine, kentin iki ülkeye sınırının bulunması dolayısıyla önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Her sene rekor tazeleyen bir kadroyla çalıştıklarını belirten Dörtdoğan, geçen yılın ocak ayından bu yana yaklaşık 6 ton eroin ele geçirdiklerini dile getirdi.

Bu mücadelenin gönül işi olduğunu ve tüm ekibin bu bilinçle çalıştığını vurgulayan Dörtdoğan, şunları kaydetti:

"Buradan bir gram bile uyuşturucu sekmiş olsa bunu vicdan azabını yaşayan arkadaşlarla çalışıyoruz. Böyle bir kadroyla çalıştığımız için çok şanslıyız. Sayın Bakanımız, Valimiz ve müdürümüz her zaman arkamızda. Ne ihtiyacımız olsa her zaman desteklerini hissettirdiler. Uyuşturucunun, terörün en büyük finansmanı olduğunun farkındayız. Uyuşturucuya vurulan her darbenin teröre, teröre vurulan her darbenin de uyuşturucuya vurulduğunu, bunun iç içe girmiş bir konu olduğunu biliyoruz. Biz, Hakkari'yi uyuşturucuyla da anılmayan bir il haline getirmeye kararlıyız."

Yüksekova ve il merkezinde görevli 4 narkotik köpeğinin operasyonlarda polise büyük katkı verdiğini, eğiticilerinin de gece gündüz onların yanında olduklarını dile getiren Dörtdoğan, "Onlara ne kadar sevgi, ilgi gösterilirse o kadar sahiplerine bağlı oluyorlar. Emre ve komuta o kadar itaat ediyorlar. Tüm yakalamalarda da aktif rol alıyorlar. Uyuşturucu kaçakçılarının en önemli yöntemi, zulalı araçlarla kara yoluyla batıya sevkiyat sağlamak. Bu zulaların tespitinde narkotik köpeklerimiz elimiz, ayağımız oluyor." ifadesini kullandı.

"Tüm dünya çocuklarını kendi çocuklarımız gibi görüyoruz"

Bu mücadelenin çok yönlü olduğunu, sahadaki çalışmaların yanı sıra önleyici faaliyetlerde de bulunduklarını kaydeden Dörtdoğan, tüm dünya çocuklarını kendi çocukları gibi görüp o bilinçle hareket ettiklerini belirtti.

Bir kişiyi bile uyuşturucudan kurtardıklarında büyük mutluluk yaşadıklarını aktaran Dörtdoğan, "Bizim bazı analiz uygulamalarımız var. Bu uygulamalar üzerinden tespit yapan arkadaşların yönlendirmeleriyle de alınan araçlar var. Bu uygulama sayesinde geçenlerde tespit ettiğimiz bir araçta 52 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilmeseydi ne olacaktı kısmını düşündüğümüzde aslında arkadaşların yaptığı işin önemini daha iyi anlıyoruz." dedi.

"Köpeklerimizin de desteğiyle zehir tacirlerine geçit yok diyoruz"

"Ayzek"in eğitmeni polis memuru da köpeklerin yavruyken Ankara'daki Gölbaşı Eğitim Merkezi'nde eğitim almaya başladıklarını, bir yaşından sonra da hızlandırılmış kursa tabi tutulduklarını anlattı.

Bu eğitimlerden sonra köpeklerin illere gönderildiğini dile getiren polis memuru, "Köpeklerin hem kondisyonu hem de kokuyu unutmayıp pekiştirmeleri amacıyla her gün antrenman yapıyoruz. Köpeklerimizin bizi doğrudan da dolaylı olarak da maddeye götürdüğü zamanlar oluyor. Yakalamaların çoğunda köpeklerimizin rolü büyük. Köpeklerimiz çok hassas burunlara sahipler. Kokusu yok dediğimiz şeylerin de köpekler için ayırt edici kokusu vardır." diye konuştu.

"Işık"ın eğitmeni polis memuru da kentte bir yıldır köpeğiyle birlikte çalıştığını dile getirerek, "Köpeklerimiz canımız, dostumuzdur. Işık ile sabahtan maceramız başlıyor, akşamın geç saatlerine kadar devam ediyor. Sürekli eğitim ve aramalardayız, operasyonlara katılıyoruz. Hakkari uyuşturucunun geçiş güzergahı olarak yoğun kullanılan bir yer. Kocaman narkotik ailesi var. Köpeklerimizin de desteğiyle zehir tacirlerine, uyuşturucuya geçit yok diyoruz." sözlerini sarf etti.