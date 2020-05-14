Hakkari'de nefes kesen köpek kurtarma operasyonu - Son Dakika

Hakkari'de nefes kesen köpek kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği başını okşadıktan sonra beline ip bağlayarak kurtardılar

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dereye düşen köpeği nefes kesen bir operasyonla kurtardı.

Pehlivan Mahallesi Mezbaha binası yakınından geçmekte olan Katremas Deresi'ne düşen kurt cinsi bir köpek için Hakkari Belediyesi ekipleri harekete geçti. İstinat duvarının çıkıntısında bekleyen köpek için Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye geldi. Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar'ın da hazır bulunduğu kurtarma operasyonunda öncelikle itfaiye ekibinin nasıl Katremas Deresi'ne ineceğinin palanları yapıldı. Deneyimli olan itfaiye ekibi ip ve tahta bir merdiveni alarak itfaiye aracının merdiveniyle derenin karşı tarafına geçmeyi başardı.

İtfaiye ekipleri, 10 metrelik istinat duvarında tahta merdiven uzattı. Mahalle sakinlerinden Bayhan Saklı isimli bir genç ise ekiplere destek vererek, yaklaştığı köpeğin önce başını okşadı sonra ise beline ip bağladı. İtfaiye ekipleri köpeği yukarı çekerek yara almadan kurtarmayı başardı.

Mahalle sakinleri, canla başla çalışan itfaiye ekibi ve köpeği yukarı çeken Bayhan Saklı isimli gence teşekkür etti.