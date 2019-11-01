Hakkari'de nefes kesen tatbikat

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafında gerçekleştirilen "Çoklu Trafik Kazası" tatbikatı nefes kesti.



Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Depin kar tünelleri mevkiinde "Çoklu Trafik Kazası" tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine kar tüneli mevkiinde canlandırılan trafik kazası gerçeği aratmazken, kazaya müdahale eden ekipler ise adeta zamanla yarıştı. Kafa kafaya çarpışan iki otomobilin içinde sıkışan ve etrafa savrulan yaralılara ekipler ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen yaralıların akrabalarının feryat, figanları ise gerçeği aratmadı.



Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Ümit Kızılay, Depin mevkiinde bulunan kar tüneli civarında meydana gelebilecek kazalara anında müdahale edebilmek için 50 personel, 2 UMKE ekibi, 4 ambulans, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Kızılay, "Depin mevkiinde kar tüneli civarında meydana gelebilecek kazalara anında müdahale edebilmek için toplamda 50 personelin katılımıyla çoklu yaralamalı kaza tatbikatı gerçekleştirdik. Senaryo gereği Karayolları İşletme Şefliğinden 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak iki aracın birbirine çarpışması sonucunda kazanın meydana geldiği ihbarı yapıldı. Ardından 112 sağlık ekibi, UMKE, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tatbikatta otomobil içerisinde sıkışan yaralı ise, AFAD ve UMKE ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Motorundan alev alan araca da itfaiye ekipleri müdahale etti. Tatbikat başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Amacımız bu tür tatbikatlar yaparak, kurumlarımızın kabiliyetlerini görmek, çalışanlarımızın tecrübelerine tecrübe katmak, ekiplerimizin birbirleriyle uyumunu, kontrollü bir şekilde çalıştığını görmektir. Ama bu bizi rehavete hiçbir zaman düşürmeyecektir. Tatbikatta üstün başarı gösteren tüm ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Tatbikata katılan ekiplerin toplu fotoğraf çekiminin ardından tatbikat sona erdi. - HAKKARİ