Hakkari'de odun toplamaya giden kişinin uçurumdan düşerek öldüğü anlaşıldı - Son Dakika

HAKKARİ'de yaylaya odun toplamak için giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cebrail Çiftçi'nin (45), arama çalışmasında cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin bölgede yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlanarak, öldüğü belirlendi.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde yaşayan Cebrail Çiftçi, önceki gün odun toplamak için Üzümcü köyüne bağlı Keftan Yaylası'na gitti. Ailesinin saatlerce haber alamadığı Çiftçi için bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının katıldığı ve vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede, yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlanarak öldüğü belirlenen Cebrail Çiftçi'nin cesedi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.