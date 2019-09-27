Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi
45 dakika önce
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:58 Kaynak: AA
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.
İlçenin Gelişen Köyü Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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