Son Dakika Haberleri: Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 10 yaralı
Son Dakika Güncel Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 10 yaralı

6 saat önce

Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kente 30 kilometre mesafedeki Oğul köyü Dilekli Mahallesi'nde, Cemil Turan idaresindeki 65 AAK 287 plakalı öğrenci servisi şarampole devrildi.

Yaklaşık 30 metre sürüklenerek takla atan aracın sürücüsü Turan hayatını kaybetti, 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Kazayı fark ederek araçtakilere yardım etmek için olay yerine giden köy sakinlerinden Fehime Turan, kaza sırasında devrilen elektrik direğindeki akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Jandarma, sağlık ekipleri ve köylülerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberi alan öğrencilerin yakınları da hastaneye gelerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Cemil Turan, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:50 Kaynak: AA
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