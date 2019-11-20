Hakkari'de öğrenciler ara tatilin tadını çıkarıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, öğrenci ve öğretmenler için 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Hakkari'de, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 16 alanda 19 etkinlik planlandı. Bunlar arasında, "atalarımın hayatları, atıklar sanata dönüşüyor, bilgiye hızlı ulaşıyorum, büyüyen bitkileri gözlemliyorum, el sanatlarımız, gidelim görelim, kodluyorum, kültürümle iç içeyim, meslekleri öğreniyorum, sağlıklı gelecek spor ile gelecek, satranç ve mangala bilmeyen kalmasın" gibi birçok faaliyet yer aldı.

Hafta başında başlayan etkinlikler ile Hakkari'deki öğrenciler tatil döneminde yeni bilgi ve değerler edinme fırsatı bulmanın yanı sıra düzenlenen sportif faaliyetlere katıldı.

Öğrencilere yönelik 81 ilde düzenlenen ve 22 Kasım Cuma sona erecek etkinliklerin takvimine "http://aratatil.meb.gov.tr" sitesinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan, ildeki öğretmen ve okul yöneticilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ara tatil dönemi için mesleki çalışma faaliyetleri hazırlandı.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hakkari Üniversitesi arasında öğretmenlerin eğitimlerinin akademisyenler tarafından verilmesi amacıyla iş birliği yapıldı. Bu kapsamda, ilde 38 alanda görev yapan bin 281 öğretmen ve 77 okul müdürüne yönelik 9 konudaki eğitimler hem Bakanlık tarafından görevlendirilen hem de üniversiteden akademisyenlerce verildi.

Öğretmenlere yönelik eğitimler ara tatil süresince devam edecek.