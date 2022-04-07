Hakkari'de öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu - Son Dakika
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Hakkari'de öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu

07.04.2022 20:31
Hakkari'de öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu

Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi 80 aileye gıda yardımında bulundu.

Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi 80 aileye gıda yardımında bulundu.

Söz konusu okul tarafından 6 yıl önce uygulanmaya başlanan "İnfak Et Projesi" kapsamında yürütülen yardım çalışmaları bu yıl da devam etti.

Öğrenciler, okul yöneticileri ve öğretmenlerin desteğiyle hazırladıkları gıda kolilerini belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Yardımdan faydalanan aileler, desteklerinden dolayı öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

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İmam Hatip Liseleri, Hüseyin Çelik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu - Son Dakika


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