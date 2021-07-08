Öğrenciler spor lisesine girmek için kıyasıya yarıştı - Son Dakika

Hakkari'de 300 öğrenci, spor lisesine girebilmek için parkurlarda kıyasıya yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor salonunda değişik dallarda yapılan parkurda yarışan öğrenciler, spor lisesine girmek için ter döktü.

Hakkari Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak, yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek olduğunu söyledi.

Spor Lisesine 120 öğrencinin alınacağını ifade eden Özatak, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin bir yandan spor bölümlerine kazandırılması bir yandan da yetenekleri ve branşları doğrultusunda bölgede, Türkiye'de ve dünyada ulaşabilecekleri en üst düzeye ulaşmalarının sağlanması için çaba gösteriyoruz. Daha önce bunun bir kısmını başardık. Gelecek yıllarda daha güzel başarılar elde edeceğiz. Bizden desteğini esirgemeyen tüm yetkililere teşekkür ederim."