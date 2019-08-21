Son Dakika Haberleri: Hakkari'de öğrenciler terör konusunda bilgilendirildi
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Hakkari'de öğrenciler terör konusunda bilgilendirildi

27 dakika önce

Hakkari Üniversitesi'ne kayıt yaptırmak için kente gelen öğrenciler, terör örgütleri ve marjinal gruplara karşı bilgilendirildi.

Hakkari'de öğrenciler terör konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Hakkari Üniversitesi'ne kayıt yaptırmak için kente gelen öğrenciler, terör örgütleri ve marjinal gruplara karşı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El ele güvenli geleceğe" sloganı ile Hakkari Üniversitesinde stant kurdu.

Burada görevli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, kayıt yaptırmak için kente gelen öğrencilere terör örgütleri ve marjinal grupların gençleri kandırma yöntemleri konusunda bilgi verdi.

Öğrencilerle sohbet eden polisler, bilgilendirici broşür dağıttı, kalem ve not defteri hediye etti.

Hakkari Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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