Hakkari'de öğrenciler spor lisesine girmek için ter döktü - Son Dakika
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Hakkari'de öğrenciler spor lisesine girmek için ter döktü

02.07.2022 13:42
Hakkari'de öğrenciler spor lisesine girmek için ter döktü

Hakkari'de 258 öğrenci, spor lisesine girebilmek için parkurlarda kıyasıya yarıştı.

Hakkari'de 258 öğrenci, spor lisesine girebilmek için parkurlarda kıyasıya yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor salonunda değişik dallarda yapılan parkurda öğrenciler, spor lisesine girmek için ter döktü. Yapılan yetenek sınavı ile ilgili açıklamada bulunan Hakkari Spor Okul Müdürü Sefer Özatak, amaçlarının çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak, var olan yeteneklerini geliştirmek olduğunu söyledi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı lise 1 öğrencilerini almak için yetenek sınavı yaptıklarını belirten Özatak, "Değişik il ve ilçelerden toplamdan 258 öğrenci başvurdu yaptı. Parkurları başarılı geçen 90 öğrenciyi alacağız. Her yeteneği ortaya çıkarmak için çeşitli istasyonlar kurduk. Bu istasyonlarda başarılı olan öğrencilerimizin orta öğretim başarı puanını ekleyerek, bakanlığımızın bize gösterdiği ölçeklerden öğrencilerimizi alacağız. Amacımız bu çocuklarımızın var olan yeteneklerini biraz daha geliştirip, üniversitelere oradan da daha güzel başarılara ulaştırmaktır. İnşallah bu var olan yetenekleri ile güzel Türkiye birincilikleri, Avrupa birincilikleri ve dünya birincileri elde edeceğiz. Geçmişte bunu başardık. İnşallah daha güzel şeyler ekleyerek, güzel sonuçlar elde edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yetenek sınavına katılan öğrencilerden Mervan Aydın ise spor lisesine girmek için zorlu parkurda yarıştığını söyledi. Başaracağına inandığını belirten Aydın, başardığı için mutlu olduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yetenek sınavı 4 gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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