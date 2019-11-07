Son Dakika Haberleri: Hakkari'de öğrencilerden lösemili çocuklara destek
Son Dakika Güncel Hakkari'de öğrencilerden lösemili çocuklara destek

Hakkari'de öğrencilerden lösemili çocuklara destek

7 saat önce

Hakkari'de Özel Tekno Kent Koleji öğrencileri, lösemili çocuklara destek amacıyla "maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği düzenledi.

Hakkari'de öğrencilerden lösemili çocuklara destek, System.String[]

Hakkari'de Özel Tekno Kent Koleji öğrencileri, lösemili çocuklara destek amacıyla "maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği düzenledi.

Kolej müdürü Levent Duman ve öğretmenlerin de destek verdiği etkinlikte öğrenciler okulun bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenci ve öğretmenler, lösemili çocukların durumuna dikkati çekmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla hazırlanan dövizleri taşıyarak, maske taktı.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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