Hakkari'de öğrencilerden lösemili çocuklara destek

Hakkari'de Özel Tekno Kent Koleji öğrencileri, lösemili çocuklara destek amacıyla "maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği düzenledi.

Kolej müdürü Levent Duman ve öğretmenlerin de destek verdiği etkinlikte öğrenciler okulun bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenci ve öğretmenler, lösemili çocukların durumuna dikkati çekmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla hazırlanan dövizleri taşıyarak, maske taktı.