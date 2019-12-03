Hakkari'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Hakkari'de öğrencilere trafik düzenlemesiyle ilgili uygulamalı eğitim verildi.
Cumhuriyet Ortaokulu Trafik Kulübü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle sosyal farkındalık yaratmak amacıyla okul giriş ve çıkışlarında çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, ekipler öğrencilere trafik akışı, araçların durdurulması ve karşıdan karşıya geçme konusunda eğitim verdi.
Eğitimin ardından öğrenciler, trafik polislerinin gözetiminde yoldaki araçları durdurarak arkadaşlarının karşıdan karşıya geçmelerini sağladı.
Program sonunda ekipler tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu.