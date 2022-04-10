Hakkari'de öğretmen ve öğrenciler polislere gül dağıttı - Son Dakika

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmen ve öğrencilerle birlikte kontrol noktasında görev yapan polislere gül dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gür, öğretmen ve öğrencilerle birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Depin Polis Kontrol noktasını ziyaret etti.

Gür ve beraberindekiler, sohbet ettikleri polislere gül takdim ederek haftalarını kutladı.

Emniyet teşkilatının huzur ve güvenlik gibi önemli vasfının yanında eğitime de ciddi destek sunduğunu belirten Gür, "Eminiz ki ilimiz için kaliteli ve hedefi olan bir eğitim yaklaşımını, Sayın Valimizin riyasetinde başlatılan eğitim seferberliği ile hep birlikte sağlayacağız. Bu vesileyle görevi başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmetle anarken kahraman gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyor, halen görevde olan tüm emniyet mensuplarımıza, kolaylıklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.