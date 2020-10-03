Hakkari'de öğretmen ve öğrenciler sensörlü dezenfektan cihazı üretti - Son Dakika

Hakkari'de bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, pille çalışan sensörlü dezenfektan cihazı tasarladı.

Kıran Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla dezenfektan cihazı üretti.

Çalışmada yer alan bilişim teknolojileri öğretmeni Mehmet Altan, pandemi sürecinde mesafe sensörünü değerlendirmek istediklerini ve bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Okulların açılmasıyla çalışmaya başladıklarını belirten Altan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte söz konusu cihazı ürettik. Cihazda 5 litre dezenfektan bulunuyor. Bundan sonra daha küçük ebatlarda, dezenfektan oranının ayarlanabileceği ve adaptöre de uygun cihaz üretmeyi düşünüyoruz. Kullanıcıların isteğine göre de cihaz tasarlayabiliriz. Daha sonra da seri üretime geçmeyi planlıyoruz."