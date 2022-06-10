Programa Vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, müdür yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA

Hakkari, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de öğretmen ve öğrencilerden 'Yeşilçam' konseri - Son Dakika

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