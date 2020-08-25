- Hakkari'de öğretmenler farkındalık için yürüdü - Son Dakika

- Hakkari'de öğretmenler farkındalık için yürüdü

HAKKARİ - Hakkari'deki öğretmenler maske ve sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla ellerindeki değişik pankartlarla sosyal mesafeye uyarak yürüyüş düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan beyaz önlük, giyip ellerine değişik pankartlar alan öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün ile beraber yürüyüş düzenlediler. Yürüyüş esnasında Müdür Gür, sık sık vatandaşlara okulları açmamız için hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim ki okulları açalım uyarısında bulundu. Son günlerin vakalarda artışlarında olduğunu ifade eden Müdür Gür, kurallara uymaları halinde tekrar bunun önüne geçerek, okulları açabileceklerini söylediler. Konak Caddesinde başlayan yürüyüş Bulvar caddesi üzerinde sona erdi.