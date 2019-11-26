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Hakkari'de Öğretmenler Günü etkinliği

6 saat önce

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyeleri, Yüksekova ilçesindeki Armutdüzü Okuluna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek öğretmenlerin gününü kutladı.

Hakkari'de Öğretmenler Günü etkinliği, System.String[]

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyeleri, Yüksekova ilçesindeki Armutdüzü Okuluna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek öğretmenlerin gününü kutladı.


Sabahın erken saatlerinde yola çıkan 40 kişilik Gençlik Merkezi gönüllüsü, 2 bin rakımda bulunan Armutduzu İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından karşılandı. Öğretmenler odasında kısa bir hediyeleşme ve sohbetten sonra Gençlik Merkezinin tiyatro ve müzik topluluğu; öğretmen, öğrenci ve velilere unutmayacakları anlar yaşattı.


Program, toplu fotoğraf çekimi ve anaokulu öğrencilerine oyuncak dağıtımı ile son buldu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
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