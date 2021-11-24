Hakkari'de Öğretmenler Günü programı - Son Dakika

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan öğretmenler onuruna program düzenlendi.

Öğretmenevi toplantı salonundaki programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eğitimcilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Öğretmenlere her zaman değer verilmesi gerektiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hepimizi varoluşumuzdan itibaren bir eğitimin içindeyiz. Beşikten mezara kadar da bu eğitim devam ediyor. Önce annemizle başladık, öğretmenlerimizle devam ettik, hala da öğreniyoruz. Öğretmenlik kutsal bir meslek. Yüce kitabımızın ilk emri oku. Hz. Ali, 'bana bir haf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyor. Mustafa Kemal Atatürk, 'bir devletin, bir milletin özgür, hür yaşaması, gelişmesi, kalkınması öğretmenlere bağlıdır, yeni nesil sizin eserinizi olacak" diyor. Biz de bütün imkanlarımızı eğitim için seferber etmiş durumdayız."

İl Milli Eğitim Müdür Bilal Gür de bir öğrencinin başarı hikayesini anlatarak, "Maarif ordusunun varlığı bu ülkenin her tarafında açan çiçeklerin, güzel Türkiyemizin güzel geleceğine katkı sunacak, vatanını, milletini, ülkesini seven ve gelecekte de bu anlamda katkı sunacak Ahmetleri hep birlikte yetiştireceğiz. Hiçbirinin solmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğretmenler, evlilik yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yaptığı Gür ve eşine çiçek verdi.

Müzik dinletisinin sunulduğu programa, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Mili Eğitim Müdürü Bilal Gür ve şube müdürleri katıldı.