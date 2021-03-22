Hakkari'de öğretmenler karla kaplı köyleri dolaşarak çocuklara eğitim seti dağıtıyor - Son Dakika

Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'de öğretmenler, karla kaplı köylerde kilometrelerce yol katederek Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan eğlenceli eğitim setini çocuklara ulaştırıyor.

Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023 Eğitim Vizyonu ile okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına yönelik programa ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede görevlendirilen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının geçiş sürecinde özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklar için hazırladığı "Benim Oyun Sandığım" adlı eğlenceli eğitim setini, köylerde anasınıfına erişimi olmayan öğrencilere dağıtmak için imkanlarını seferber ediyor.

Zorlu coğrafyaya rağmen karla kaplı köylere giderek içinde sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yap-boz ve hikaye setleri gibi 25 parça eğitim materyalinin bulunduğu sandığı teslim eden öğretmenler, aileleri de çocukların gelişimi ve eğitim takvimi konularında bilgilendiriyor.

"Öğretmenlerimiz velilerle diyalog halinde olacak"

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Demirdaş, AA muhabirine, Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almaya hazırlandığını söyledi.

Bu kapsamda Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanlığının yürüttüğü "Benim Oyun Sandığım Projesi" ile sınır köylerinde okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklara ulaşmak için çalışma yürüttüklerini belirten Demirdaş, "Kayalar, Altınsu, Günyazı ve Bağlar köylerimize geldik. Okul öncesi eğitime erişemeyen 24 öğrencimize oyun sandığımızı teslim ettik ve materyalleri tanıttık. Bakanlığımızın gönderdiği takvimleri de duvarlara astık. Bu süre içinde öğretmenlerimiz velilerimizle diyalog halinde olacak. Haziran ayına kadar bu süreci takip edeceğiz." diye konuştu.

"Çocukların yüzündeki mutluluğu gördüğümüzde bütün yorgunluğumuz gitti"

Okul öncesi öğretmeni Mehmet Özer ise okula erişim imkanı olmayan çocuklar için hazırlanan sandıkları tüm zorlukları aşarak dağıtmaya çalıştıklarını aktardı.

İlçeye bağlı 8 köy ve bağlı mezralardaki çocuklara sandıkları ulaştırdıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Çok güzel çalışmalar yaptık. Yorulduk, uzak mesafelere gittik, karlı yolları aştık ama ulaştığımız çocukların yüzündeki gülümsemeyi, mutluluğu gördüğümüzde bütün yorgunluğumuz gitti. Bakanlığımızın belirttiği gibi önemli olan, materyaller değil çocuğa dokunmak, onu okula hazırlamaktır. Temel amacımız budur. 15 günde bir öğretmenler olarak çocukları evlerinde ziyaret edeceğiz, e-okul sisteminden de takip edeceğiz. Aynı anda Bakanlığımız da bu çocukları sistem üzerinden takip edecek. Velilerimiz bizi çok sıcak karşıladı ve ilgi gösterdi. Onları da materyaller ve yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirdik."