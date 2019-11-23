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Hakkari'de öğretmenler yemekte bir araya geldi

6 saat önce

Hakkari'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi.

Hakkari'de öğretmenler yemekte bir araya geldi, System.String[]

Hakkari'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi.


Ordu evindeki programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, insanın yüreğine dokunan bir mesleğin mensupları olduklarını söyledi.


Ülkelerin güzelliklerine vesile olmanın kendilerine verilen büyük bir şans olduğunu ifade eden Gür, şunları aktardı:

"Bir makineyi kullanmak eğitimle üstesinde gelebileceğimiz, çözebileceğimiz bir durumdur. Ama insanı yetiştirmek, insanı eğitmek, geleceği inşa etmek, ülkelerin kaderlerini belirlemek ve ülkelerin güzelliklerine vesile olmak aslında bize verilen büyük bir şans ve bizim bunu çok iyi kullanmamız lazım. Biz insanın yüreğine dokunan bir mesleğin mensuplarıyız. Bizim işimiz insanın içine dokunabilmektir. İnsanın kalbine girebilmektir. İnsanın yüreğine dokunabilmektir. "

Vali Yardımcısı İdris Koç ise öğretmenlerin gününü kutlayarak, kendilerine başarılar diledi.


Programda öğretmenler için şiir yazan Piyade Yarbay Cüneyt Çakır'a Koç ve Gür tarafından çiçek verildi.

Hakkari, Ordu, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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