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Hakkari'de öğretmenlere "Her Ev Bir Okul" projesi kapmasında seminer verildi - Son Dakika

Hakkari'de öğretmenlere "Her Ev Bir Okul" projesi kapmasında seminer verildi

10.12.2021 15:59
Hakkari'de öğretmenlere "Her Ev Bir Okul" projesi kapmasında seminer verildi

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Her Ev Bir Okul' projesi kapsamında, kentte görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla seminer düzenlendi.

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Her Ev Bir Okul' projesi kapsamında, kentte görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla seminer düzenlendi.

Hakkari Kültür Merkezi Salonu'ndaki seminerde, "Yeni eğitim anlayışında ölçme ve değerlendirme" ile "21. yüzyıl öğretmenleri ve öğretmenlik mesleği" konuları ele alındı.

Seminere Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sabri Sidekli ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emre Ünal konuşmacı olarak katıldı.

Seminerle ilgili açıklamada bulunan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da Hakkari insanının yaşam kalitesini artırmak için hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Hedeflerinin Hakkari'nin eğitim-öğretimdeki başarı çıtasını üst sıralara yükseltmek olduğunu belirten Akbıyık, "Bu minvalde ortaya koyduğumuz, 'Bir Kitap Bir İnsan', 'Her Ev Bir Okul', 'Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek' ve 'Her Çocuk Bir Etkinlik' gibi projelerle, öğretmenlerimiz sahada güzel hikayeler yazıyorlar. Kentte gündemin eğitim olması için çaba sarf ediyoruz. Bu da başarıya yansıyor. Bunu verilen emeklerin, birlikteliğin, gayretin sonucu olarak görüyoruz." dedi.

Vali Akbıyık, seminerde sunumlarını gerçekleştiren öğretim üyelerine plaket takdim etti ve katılım gösteren öğretmenlere de ilin eğitimine sundukları gayretler için teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise salgın sürecinde tüm dünyada eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrim içi yapıldığını söyledi.

Müdür Gür, kentte hayata geçirdikleri "Her Ev Bir Okul" projesinin ana unsuru olan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeye sundukları katkılar için hocalara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Seminere, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Sabah Saklı ile öğretmenler katıldı.

Hakkari'de öğretmenlere Her Ev Bir Okul projesi kapmasında seminer verildi
Hakkari'de öğretmenlere Her Ev Bir Okul projesi kapmasında seminer verildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, milli eğitim bakanlığı, Hakkari, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de öğretmenlere 'Her Ev Bir Okul' projesi kapmasında seminer verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de öğretmenlere "Her Ev Bir Okul" projesi kapmasında seminer verildi - Son Dakika
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