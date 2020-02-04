Hakkari'de öğretmenlere "robotik kodlama" eğitimi - Son Dakika
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Hakkari'de öğretmenlere "robotik kodlama" eğitimi

13 dakika önce

Hakkari'de görevli 55 öğretmene yönelik "robotik kodlama" semineri düzenlendi.

Hakkari'de öğretmenlere

Hakkari'de görevli 55 öğretmene yönelik "robotik kodlama" semineri düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan açıklamada, il merkezi, Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinden 55 bilişim teknolojileri öğretmenine Gazi İlk ve Ortaokulunda arduino, robotik ve 3 boyutlu tasarım konularında eğitim verildiği bildirildi.

Eğitimlerin 30 saatlik süreceği belirtilen açıklamada, başarılı olan öğretmenlerin, kentteki meslektaşlarına bu alanda seminerler vereceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, bu çalışmalarla öğrencilerin bilgi, birikim ve yeteneklerini üretime dönüştürebilmesi, vasıflı bireyler olabilmeleri ve teknolojiyi aktif kullanmalarını amaçladıklarını belirtti.

Eğitimlere 55 öğretmenin katıldığını aktaran Gür, eğitim süreci boyunca robotik ve kodlama alanında uygulamaların gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yüksekova, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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