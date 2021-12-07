Hakkari'de Okçuluk Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen "Okçuluk Ata Sporum, Çanakkale Şehitliğimdir" projesi kapsamında Okçuluk Turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen turnuvaya Hakkari Üniversitesi öğrencileri ilgi gösterdi.

6 eğitmen ve gözlemcinin yer aldığı turnuvada 150 öğrenci dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Hikmet Yaşar, geleneksel ve modern dalda okçuluk eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.

Çölemerik, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında Hakkari genelinde okçuluk sporunu tanıtacağız. Projemiz İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi. Projeye desteklerinden dolayı Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a teşekkür ederim."

Turnuvada dereceye giren öğrenciler, Çanakkale gezisine gönderilecek.