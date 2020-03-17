Hakkari'de il merkezi ve ilçelerdeki okulların dezenfekte edilmesi amacıyla özel ekip oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari Belediyesi ile Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleri iş birliğiyle "okul dezenfekte ekibi"nin oluşturulduğu belirtildi.

Ekipte yer alan personellere yönelik uzmanlar tarafından kurs verildiği kaydedilen açıklamada, eğitime Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı aktarıldı.

İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinesinde düzenlenen eğitimde, katılımcılara uygulamalı olarak il merkezi ve ilçelerdeki öğretmenevleri ile Halk Eğitimi Merkezlerinin dezenfekte ettirildiği bildirilen açıklamada, çalışmaların devam edeceği ifade edildi.