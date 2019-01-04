Son Dakika Haberleri: Hakkâri'de Okullar Arası Alp Disiplini Kayak Yarışması

Hakkâri'de Okullar Arası Alp Disiplini Kayak Yarışması

55 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 90 sporcunun katılımıyla 10 kategoride Okullar Arası Alp Disiplini Kayak Yarışması düzenlendi.

Hakkâri'de Okullar Arası Alp Disiplini Kayak Yarışması, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 90 sporcunun katılımıyla 10 kategoride Okullar Arası Alp Disiplini Kayak Yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde düzenlenen yarışma çekişmeli geçti. 10 kategoride toplam 90 sporcunun katıldığı yarışmada dereceye girenlerin, 10 Ocak'ta Erzurum'da düzenlenecek olan yarışmada kenti temsil edeceği belirtildi.

Açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Hakkari İl Temsilcisi Halil Kurşun, 2019 faaliyet programında yer alan okullar arası ile kulüpler arası yarışmayı düzenlediklerini ve yaklaşık 90 sporcunun U18, U16, U14 ve U12 gibi kategorilerde kıyasıya yarıştığını söyledi. Kurşun, "Sporcular arasından büyük bir çekişme yaşandı. Şu anda Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptıkları teşvik faaliyetleri var. Kayak kaymayan öğrenci kalmasın diye bütün sporcuları buraya çağırdık. Günde 120 öğrenciye kayak eğitimi veriyoruz. Buradaki amacımız, geleceğin sporcularını yetiştirmektir ve bunun için bütün imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:48 Kaynak: İHA

Hakkari, Spor
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