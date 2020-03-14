Hakkari'de Okullar Arası

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası "Muay Thai" il birinciliği nefes kesti.



Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 okul sporları programı kapsamında il ve ilçelerden 15 okuldan 50 sporcunun katılımıyla "Okullar Arası Muay Thai" il birinciliği yarışması düzenlendi. Gençlik merkezi spor salonunda düzenlenen "Okullar Arası Muay Thai Şampiyonası" öncesinde ringe çıkan Muay Thai Dünya birincisi Gizem Nur Tatlı ve Avrupa üçüncüsü Ömür Tuğan, "Muay Thai Wai Kru" dansı yaparak katılımcıları selamladılar. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada ringe çıkan sporcular kıyasıya mücadele verirken bazı hareketleri de nefesleri ağızlara getirdi. Tekno Kent Koleji öğrencilerinden Fatma Türk, 3 yıldır Muay Thai sporunu yaptığını belirterek, okulunu temsilen yarışmaya katıldığını söyledi. Türk, "Okul sporları kapsamında düzenlenen Muay Thai il birinciliğine okulum adına katıldım. İlk etapta rakibimi yendim. Yaklaşık 3 yıldır bu sporu yapıyorum. Hakkari'de olması gereken bir spor dalı. Kadınların kendilerini savunmaları açısından güzel bir spor" dedi.



Muay Thai Hakkari İl Temsilcisi Arafat Uçar da, amaçlarının Muay Thai sporunu gençlere sevdirmek ve Türk sporuna Hakkari'den iyi sporcular kazandırmak olduğunu söyledi.



Kıyasıya geçen yarışmanın ardından sporculara madalyaları verilirken, dereceye giren okulların önümüzdeki günlerde Gaziantep ilinde düzenleyecek olan "Okul Sporları Muay Thai" şampiyonasında Hakkari'yi temsil edeceği öğrenildi. - HAKKARİ