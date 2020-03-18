Hakkari'de Okullar Arası Muaythai Şampiyonası - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevli Komiser Yardımcısı Dicle Elçeoğlu'nun hazırladığı Yunus Duman, Okullar Arası Muaythai Şampiyonasında birinci oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince polis, halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor il müdürlüklerince Okul Sporları Programı kapsamında 12 Mart'ta düzenlenen muaythai şampiyonasına İlçe Emniyet Müdürlüğü de destek verdi.

Bu kapsamda müsabakalara katılımları sağlanan ve komiser yardımcısı Dicle Elçeoğlu'nun antrenörlük yaptığı Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu öğrencilerinden Yunus Duman altın madalya kazandı, iki öğrenci de bronz madalya aldı.