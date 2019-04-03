Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Okullar Arası Satranç İl Birinciliği Yarışması

Hakkari'de Okullar Arası Satranç İl Birinciliği Yarışması

1 saat önce

Hakkari'de düzenlenen "Okullar Arası Satranç İl Birinciliği Yarışması" sona erdi.

Hakkari'de Okullar Arası Satranç İl Birinciliği Yarışması, System.String[]
Hakkari'de düzenlenen "Okullar Arası Satranç İl Birinciliği Yarışması" sona erdi.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu İl Temsilciliğince Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yarışma, okullar arası yıldız erkek, kız ve karma kategorilerinden yapıldı.

Yıldız kızlar kategorisinde Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu, karma kategoride Şemdinli Sabri Özel Ortaokulu birinci oldu.

Dereceye giren okullar, il dışındaki yarışmalarda kenti temsil etmeye hak kazandı.

Vali İdris Akbıyık, yarışmanın yapıldığı salonu ziyaret ederek final müsabakasındaki öğrencilere başarı diledi, onlarla satranç oynadı.

Yarışmayı, Akbıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal da izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:22 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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